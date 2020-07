Coronavirus, Fauci: ‘Vaccino pronto per fine 2020’ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Anthony Fauci dichiara che il vaccino contro il Coronavirus arriverà a fine 2020 inizio 2021. Ci vorrà invece un anno e mezzo per l’immunità di gregge. La pandemia finirà entro un anno e mezzo se gli studi sul vaccino proseguiranno così bene. E’ questa la previsione di Anthony Fauci capo della task force della Casa … L'articolo Coronavirus, Fauci: ‘Vaccino pronto per fine 2020’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

