Calciomercato Torino – Quasi fatta per Sarr, il punto su altre due trattative importanti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Calciomercato Torino prende quota, nelle ultime ore è arrivata l’accelerata decisiva per il talentuoso difensore francese Malang Sarr, ormai vicinissimo a vestire la maglia granata, ma il ds Vagnati non si ferma e segue con molta attenzione altre due piste. L’affare Sarr Sono giorni che riportiamo del forte pressing del Torino per questo difensore svincolatosi dal Nizza e molto richiesto sul mercato da diversi club, ma sembra che nelle ultime ore il ds Vagnati è riuscito a trovare l’intesa con il calciatore e chiudere la trattativa per portarlo in granata. Il giovane ma già fortissimo difensore ha accettato la destinazione granata, purchè la squadra resti in Serie A, quindi l’annuncio al momento non può arrivare, ma non ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Sarr, Vagnati non si espone ma conferma: “Giocatore importante” Toro.it Nicola: "Con il Torino niente calcoli: voglio vincere"

Il suo Genoa propone un calcio offensivo e lo ha appena ribadito ... Il Genoa deve guardare se stesso, ma crede che anche il Torino lotterà sino alla fine per salvarsi? “Io guardo il Genoa ...

Da Torino sono già arrivate le prime richieste di informazioni, ma come già successo altre volte, la strategia bianconera parte dall’idea di uno scambio con Higuain o Romero più un piccolo conguaglio ...

