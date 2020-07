Brunello Cucinelli dona i capi invenduti ‘all’umanità’: 30 milioni di euro di valore (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Questo progetto che noi tutti definiamo ‘intenso’ mi sembra che in qualche maniera elevi la dignità dell’uomo e renda onore a tutti coloro che hanno lavorato nella realizzazione di tali capi”. Con queste parole l’imprenditore ‘illuminato’ Brunello Cucinelli commenta l’iniziativa della sua azienda che ha deciso di donare ‘all’umanità’ i capi di abbigliamento che, a causa dell’interruzione temporanea delle vendite per l’emergenza Covid, si trovano ancora nelle boutique di tutto il mondo. Il valore totale stimato di questi capi è di 30 milioni di euro e tutti riporteranno l’etichetta indelebile con la scritta ... Leggi su ilfattoquotidiano

