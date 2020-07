Bett1Aces: pioggia a Berlino, posticipata la finale tra Berrettini e Thiem (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il match tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem, valevole per la finale maschile del Bett1Aces 2020, è stata positicipata a causa della pioggia che sta colpendo Berlino. Le precipitazioni, non di forte intensità, impediscono comunque lo svolgimento dell’ultimo atto del primo mini-torneo di esibizione previsto nella capitale tedesca. Oggi sarebbe in programma anche un altro match di un italiano, ovvero la finale per il terzo posto tra l’azzurro Jannik Sinner e Roberto Bautista-Agut. Leggi su sportface

sportface2016 : #Bett1Aces - Pioggia a #Berlino, posticipata la finale tra #Berrettini e #Thiem -

Ultime Notizie dalla rete : Bett1Aces pioggia Bett1Aces: pioggia a Berlino, posticipata la finale tra Berrettini e Thiem Sportface.it Bett1Aces: pioggia a Berlino, posticipata la finale tra Berrettini e Thiem

Il match tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem, valevole per la finale maschile del Bett1Aces 2020, è stata positicipata a causa della pioggia che sta colpendo Berlino. Le precipitazioni, non di forte ...

Andrey Rublev ha vinto il Thiem’s 7

A Kitzbühel vince Andrey Rublev, che quest’anno – in quei due mesi in cui si è potuto giocare – aveva già sollevato due trofei ‘veri’, a Doha e Adelaide. Il 22enne russo, che occupa la 14° del ranking ...

Il match tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem, valevole per la finale maschile del Bett1Aces 2020, è stata positicipata a causa della pioggia che sta colpendo Berlino. Le precipitazioni, non di forte ...A Kitzbühel vince Andrey Rublev, che quest’anno – in quei due mesi in cui si è potuto giocare – aveva già sollevato due trofei ‘veri’, a Doha e Adelaide. Il 22enne russo, che occupa la 14° del ranking ...