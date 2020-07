Barcellona, non solo Lautaro: Messi chiede un altro top player (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non sarà un'estate semplice per il Barcellona. Il club catalano è chiamato a una profonda rifondazione tecnica. Molti elementi in rosa sono logori o poco compatibili con il progetto. Così saranno molti gli addii e altrettanti gli inserimenti. La campagna acquisti prevederà molte operazioni onerose. A fornire qualche consiglio alla dirigenza ci avrebbe pensato addirittura Leo Messi, secondo il portale spagnolo Don Balon.NOMICome è noto da diverso tempo, la Pulce argentina avrebbe già chiesto espressamente Lautaro Martinez. Il Toro dell'Inter piace ai catalani, ma non sarà un'operazione semplice. In compenso Messi avrebbe individuato anche un possibile rinforzo a centrocampo. Il primo nome è quello di David Alaba. Il giocatore è in uscita dal Bayern Monaco. ... Leggi su itasportpress

«Lautaro Martinez sta giocando ad alti livelli in Italia e non è facile per chi arriva dall’Argentina. Se verrà al Barcellona sarò pronto ad aiutarlo: è giovane e ha bisogno di avere gente esperta al ...

Setien tiene in fresco Arthur per la Juve: “Lo userò solo se indispensabile”

Il Barcellona si appresta a disputare le sue ultime due partite di Liga, domani sera in casa con l’Osasuna e domenica a Vitoria con l’Alaves, e Quique Setien può contare di nuovo su Arthur, il brasili ...

