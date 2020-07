Usa, bimbo di 4 anni spara e uccide accidentalmente il fratellino di 2 (Di martedì 14 luglio 2020) Negli Stati Uniti, nel Tennessee, un bimbo di 4 anni ha accidentalmente sparato e ucciso il fratellino di 2. La tragedia è avvenuta in casa, in presenza dei genitori che hanno subito portato il ... Leggi su tgcom24.mediaset

Negli Stati Uniti, nel Tennessee, un bimbo di 4 anni ha accidentalmente sparato e ucciso il fratellino di 2. La tragedia è avvenuta in casa, in presenza dei genitori che hanno subito portato il ...

Usa, bambino di 4 anni spara e uccide accidentalmente il fratellino di 2 anni

Tragedia a Bristol città del Tennessee, dove un bambino di quattro anni ha accidentalmente sparato e ucciso il fratello più piccolo di meno di due anni. Lo ha riferito la polizia. Gli ufficiali sono s ...

Tragedia a Bristol città del Tennessee, dove un bambino di quattro anni ha accidentalmente sparato e ucciso il fratello più piccolo di meno di due anni. Lo ha riferito la polizia. Gli ufficiali sono s ...