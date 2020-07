Sassuolo-Juventus, Sarri: “A tratti soffriremo il loro palleggio. Non so se De Zerbi mi assomiglia” (Di martedì 14 luglio 2020) Il commento di Maurizio Sarri.Dopo il pareggio contro l'Atalanta, la Juventus dovrà vincere contro il Sassuolo per compiere un importante passo in avanti verso la conquista dello scudetto: in caso di tre punti infatti, i bianconeri manterrebbero le distanze con la Lazio e con l'Inter e poi avranno il matchpoint la prossima settimana proprio contro i biancocelesti.Alla vigilia della sfida il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa analizzando così alcune delle dinamiche più importanti:"Il Sassuolo è una di quelle squadre che ha preso la strada dell'Atalanta. Ha dato continuità a un progetto, sta bene, la incontri in un periodo pericoloso perché ha una ... Leggi su mediagol

juventusfc : Tre ???? Un ???? Nella storia bianconera di #SassuoloJuve Sul nostro sito e sulla nostra app! ??… - JuventusTV : La magica tripletta della Joya ?? 2017: Sassuolo-Juventus 1?-3? Qui ?? - juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - Marco_Gualtieri : @SimoneAvsim Il prossimo terzino destro della Juventus sarà Muldur del Sassuolo! - Mediagol : #Sassuolo-#Juventus, Sarri: 'A tratti soffriremo il loro palleggio. Non so se De Zerbi mi assomiglia'… -