Rosato: “Revoca Aspi sarà un boomerang, la pagheranno gli italiani” (Di martedì 14 luglio 2020) Il vicepresidente della Camera e coordinatore di Italia Viva si esprime contro il provvedimento che il premier Conte sta valutando. “Si va alla ricerca di consenso, non della risoluzione dei problemi”, sostiene Rosato. Il tema della revoca della concessione della rete autostradale ad Aspi continua a essere ricorrente nella politica italiana. Tanto che l’ultimo intervento … L'articolo Rosato: “Revoca Aspi sarà un boomerang, la pagheranno gli italiani” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

