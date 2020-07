Roma soffre calo turismo, ma 62% operatori non punta sul web (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – La citta’ di Roma si prepara a un’estate difficile, dovuta al brusco calo del turismo. La citta’, infatti, e’ passata da circa 300mila turisti in arrivo ogni giorno ad appena un migliaio (-99,7%). Sebbene Cna – Confederazione Nazionale dell’Artigianato abbia rilevato una timida ripresa, con incassi cresciuti nelle ultime settimane del 10% circa, questo non e’ ancora sufficiente, e gli imprenditori locali hanno bisogno di trovare nuovi clienti per poter compensare le perdite. A dirlo e’ Marketing01, tra i migliori 30 Google Premier Partner del mondo, si legge in una nota, che ha svolto una ricerca su di un panel di 300 imprese del settore turistico di Roma (Metodo Cawi) per comprendere come abbiano saputo reagire alla crisi post lockdown. La ... Leggi su romadailynews

