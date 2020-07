PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Lautaro serve il secondo posto. Pioli e Gasp, gli invincibili post Covid-19" (Di martedì 14 luglio 2020) "Lautaro serve il secondo posto. Pioli e Gasp, gli invincibili post Covid-19" si legge in PRIMA PAGINA sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA Prima pagina di Libero: le notizie di oggi 14 luglio next Il Messaggero - Inter, aggancio alla Lazio che perde Leiva

“L'Inter ora è seconda: aggancio alla Lazio con Leiva che si riopera". Questo il titolo che Il Messaggero dedica nel taglio alto della prima pagina questa mattina sui biancocelesti ed i nerazzurri. Il ...

Sassuolo-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il calendario non sarà comunque del tutto facile: la prima tappa è quella contro gli emiliani ... con il record di Higuain di 36 goal in una stagione nel mirino. In questa pagina trovate tutto ciò che ...

