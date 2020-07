NO BORDERS MUSIC FESTIVAL: Diodato, Remo Anzovino e Mario Biondi ai Laghi di Fusine (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo aver registrato il tutto esaurito all’apertura delle prevendite per i concerti di Luka Sulic dei 2Cellos, Brunori Sas ed Elisa, oggi si aggiungono tre grandi protagonisti alla 25° storica edizione del No BORDERS MUSIC FESTIVAL ai Laghi di Fusine, che saranno raggiungibili solamente in bicicletta e a piedi per un’ immersione totale nella natura, capace di mostrare le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i Laghi con sfumature uniche, rendendo ancora più magico questo sito. Alle ore 14:00 di venerdì 31 luglio sarà la volta di Diodato, l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il FESTIVAL di SanRemo con il brano “Fai Rumore”, il Premio David Di ... Leggi su udine20

