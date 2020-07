Milan: Siviglia in Champions, Suso ceduto a titolo definitivo (Di martedì 14 luglio 2020) Grazie alla qualificazione in Champions League del Siviglia, il Milan cede Suso a titolo definitivo a 24 milioni di euro Tra Suso e il Milan, adesso è finita davvero. Grazie alla sconfitta del Villareal contro la Real Sociedad, il Siviglia è matematicamente qualificato in Champions League, e quindi è scattato l’obbligo di riscatto per l’esterno spagnolo. Gli spagnoli dovranno pagare al Milan circa 21 milioni di euro più 3 di bonus, per un totale che si aggira sui 24 milioni di euro, con una plusvalenza di 23,6 milioni Per i rossoneri una cifra importante, che potrà essere investito nella prossima sessione di mercato. I 24 milioni per Suso, ... Leggi su zon

AntoVitiello : #Siviglia aritmeticamente in Champions, scatta la clausola per #Suso, riscatto obbligatorio per il club spagnolo. A… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, il #Siviglia riscatterà #Suso: le cifre - SkySport : Svolta ufficiale nell'affare Suso: quanto incassa il Milan - egg1133 : RT @AntoVitiello: #Siviglia aritmeticamente in Champions, scatta la clausola per #Suso, riscatto obbligatorio per il club spagnolo. Al #Mil… - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: Con la vittoria di ieri sera del #RealSociedad sul #Villareal, il #Siviglia ??? è ufficialmente qualificato in #Champion… -