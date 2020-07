Migranti, 11 positivi a Pozzallo: in isolamento. Musumeci: “Servono altre navi-quarantena”. Viminale: “Il nuovo bando scade il 16 luglio” (Di martedì 14 luglio 2020) Sono 11 i Migranti risultati positivi al Covid-19 tra i 66 asiatici sbarcati lunedì a Pozzallo. A tutti i naufraghi arrivati nel porto siciliano erano prima stati effettuati i test sierologici e, individuati 19 casi ‘sospetti’, il personale sanitario dell’Asp di Ragusa aveva deciso di sottoporli al tampone per verificare il contagio. I positivi, tutti asintomatici, sono stati così immediatamente trasferiti in isolamento in una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa. Il governatore siciliano, Nello Musumeci, torna ad attaccare il governo: “Se ci fosse stata una nave per la quarantena, come invano richiediamo da settimane, queste persone non sarebbero mai sbarcate fino alla conclamata negatività”. Il Viminale: ... Leggi su ilfattoquotidiano

