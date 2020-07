Mangia una brioche e finisce in ospedale: scoprono che era piena di… (Di martedì 14 luglio 2020) finisce in ospedale dopo aver Mangiato una brioche. Questa è la sfortunata vicenda di un uomo di Genova che, dopo aver accusato forti dolori, è finito in pronto soccorso di Sampierdarena. Nonostante la paura e l’insopportabile mal di stomaco, il fatto non ha avuto risvolti tragici. Ma l’accaduto è stato denunciato ai Nas; poiché a causa del malore è stata individuata nell’ingerimento di sostanze altamente nocive contenute in un croissant artigianale. L’uomo aveva acquistato la brioche all’interno di un negozio presso un mercato rionale. La merendina era venduta come artigianale, ma era prodotta da un altro laboratorio situato all’esterno del mercato. Secondo quanto si apprende dalla ricostruzione dei Carabinieri, il rifornimento ... Leggi su velvetgossip

