Lucas Pouille si opera al gomito: Roland Garros a serio rischio (Di martedì 14 luglio 2020) Lucas Pouille costretto a fermarsi nuovamente. Il tennista francese non parteciperà agli Us Open se si dovessero disputare. Resta invece a grande rischio lo Slam di casa, ovvero il Roland Garros che invece si terrà a fine settembre: “Non è mai una decisione facile da prendere – si legge sul profilo twitter ufficiale di Pouille – ma questo mese mi sottoporrò a un intervento chirurgico al gomito destro a Parigi. Dopo nuovi esami medici, sembra che sia la soluzione migliore per poter finalmente giocare senza dolore. Spero di giocare ancora prima della fine della stagione”, conclude. It’s never an easy decision to take, but I will get surgery on my right elbow this month in Paris. After new medical exams, it ... Leggi su sportface

Dopo la conferma del suo forfait per lo US Open, Lucas Pouille ha annunciato su Twitter di doversi operare al gomito destro per cercare di risolvere un problema che lo sta condizionando dallo scorso s ...

La lista delle defezioni agli US Open 2020 continua ad allungarsi. Dopo il forfait sicuro di Roger Federer e quello assai probabile di Rafa Nadal, anche Lucas Pouille sembra proprio aver deciso di ...

