Latina, cane ucciso a bastonate per dispetto alla moglie: 70enne condannato a 8 anni di carcere (Di martedì 14 luglio 2020) Confermata la condanna a 8 anni di reclusione per il 70enne di Latina accusato di aver ucciso a bastonate Lucky, il cane di famiglia, e di averlo poi gettato nei cassonetti dei rifiuti mentre era in fin di vita. L’uomo, residente nel quartiere Q5, non era nuovo agli episodi di violenza. Nel 2018, infatti, era stato già accusato di maltrattamenti in famiglia per aver picchiato la moglie ed averla costretta a compiere atti sessuali. Inoltre il pensionato aveva alle spalle anche un’accusa per atti osceni in luogo pubblico. La condanna Dalle indagini era emerso che il 70enne avesse ucciso brutalmente il cagnolino per fare un dispetto alla moglie. Un atto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Latina, cane ucciso a bastonate per dispetto alla moglie: 70enne condannato a 8 anni di carcere - Sportygirl73 : RT @adozioneanimali: (Latina) Athena, dolce cucciola in adozione mix spinoncina taglia piccola , Cane Femmina: Vi presentiamo questa meravi… - CriBa0318 : RT @adozioneanimali: (Latina) Athena, dolce cucciola in adozione mix spinoncina taglia piccola , Cane Femmina: Vi presentiamo questa meravi… - gatta_pantera : RT @adozioneanimali: (Latina) Athena, dolce cucciola in adozione mix spinoncina taglia piccola , Cane Femmina: Vi presentiamo questa meravi… - marziabuccieri : RT @adozioneanimali: (Latina) Athena, dolce cucciola in adozione mix spinoncina taglia piccola , Cane Femmina: Vi presentiamo questa meravi… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina cane Latina, Latina, uccise il cane Lucky: condanna di otto anni confermata in Appello latinaoggi.eu Latina, inaugurata area fitness all’interno del parco San Marco

E’ stata inaugurata ieri a Latina, nelle adiacenze dell’ospedale Santa Maria Goretti, un’area fitness all’interno del parco San Marco. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Damiano Colletta, l’asse ...

Estate 2020, cani bagnino sulle spiagge di Sperlonga

E' partito a Sperlonga il nuovo progetto della Scuola Italiana Cani Salvataggio e del Comune di Sperlonga che consentitrà nei mesi di luglio e agosto di mettere a disposizione le loro unità cinofile « ...

E’ stata inaugurata ieri a Latina, nelle adiacenze dell’ospedale Santa Maria Goretti, un’area fitness all’interno del parco San Marco. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Damiano Colletta, l’asse ...E' partito a Sperlonga il nuovo progetto della Scuola Italiana Cani Salvataggio e del Comune di Sperlonga che consentitrà nei mesi di luglio e agosto di mettere a disposizione le loro unità cinofile « ...