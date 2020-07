La presa della bastiglia ed il manifesto del debitore responsabile (Di martedì 14 luglio 2020) di Biagio Riccio. Furet racconta che la “presa della bastiglia” nel coacervo degli avvenimenti della Rivoluzione Francese il 14 luglio del 1789, fu l’evento finale della magica estate di quell’anno che portò il Terzo Stato che non contava nulla, come disse l’abate Sieyes, sulla scena politica e costituzionale. Di lì a poco ci fu la Dichiarazione dei diritti dell’uomo che è ancora alla base delle Carte Costituzionali dei paesi europei. Per chi intende proporre una rivoluzione normativa in Parlamento e si adopera perché vi siano leggi che difendano la parte più debole- i debitori- questo è un giorno particolare.Il senatore Paragone già ha dato un fondamentale contributo con la riforma dell’art. 560 cpc che ha ... Leggi su ilparagone

