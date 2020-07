Giallo a Palazzo Chigi, nel Consiglio dei ministri non è stato inserito il dossier Autostrade (Di martedì 14 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri convocato per le 22 a Palazzo Chigi prevede all'ordine del giorno la discussione sullo scioglimento di Consigli comunali per mafia. Non compare invece lo spinoso dossier Asp ... Leggi su tgcom24.mediaset

Priscil89660680 : RT @NyMeRiA1988: ???????? sono perplessa....stasera sembra che non parleranno di autostrade in Cdm?????????? - IlMontanari : Vi prego: ditemi che è uno scherzo. #Autostrade #Benetton #Conte - CroalxQ : RT @NyMeRiA1988: ???????? sono perplessa....stasera sembra che non parleranno di autostrade in Cdm?????????? - NyMeRiA1988 : ???????? sono perplessa....stasera sembra che non parleranno di autostrade in Cdm?????????? - SimoneManfred10 : @vanessagray5 @gigietto81 @GiuseppeConteIT @Palazzo_Chigi @poliziadistato Scusa se rispondo io,non mantenendo le pr… -

Il Consiglio dei ministri convocato per le 22 a Palazzo Chigi prevede all'ordine del giorno la discussione sullo scioglimento di Consigli comunali per mafia. Non compare invece lo spinoso dossier Aspi ...

