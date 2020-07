Corsi di avviamento al lavoro per le donne vittime di violenze, via al progetto di Antonio Giordano (Di martedì 14 luglio 2020) Nasce per inserire nel mondo del lavoro le donne vittime di violenza di genere il progetto “Free and independent woman” al quale stanno dando il loro contributo il professore Antonio Giordano, scienziato di fama internazionale, oncologo presso la Temple University Philadelphia e professore all’Università di Siena e la criminologa Antonella Formicola, esperta in violenza di genere e femminicidio. Un’iniziativa che mira soprattutto a far sì che le vittime si mettano definitivamente alle spalle le loro tristi esperienze, voltino pagina e ricomincino una nuova vita serena e senza ulteriori privazioni, anche per i loro cari. Il noto oncologo è già impegnato in numerosi progetti di supporto psicologico per le ... Leggi su ildenaro

Corsi avviamento Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Corsi avviamento