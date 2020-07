Coronavirus, il ministro Speranza: “Ipotesi test molecolari a campione sugli studenti” (Di martedì 14 luglio 2020) “Stiamo lavorando alla definizione di una strategia organica di prevenzione ed è allo studio un modello di test molecolari a campione per monitorare la popolazione scolastica durante il corso dell’anno“. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento in Senato. “La chiave del nostro lavoro – ha detto – è ristabilire un contatto più stretto tra scuola e dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territoriale”. L'articolo Coronavirus, il ministro Speranza: “Ipotesi test molecolari a campione sugli studenti” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

