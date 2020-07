Come l’Europa pensa di affrontare una seconda ondata di contagi da coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) (Foto: Emanuele Cremaschi/Getty Images)Certezza non c’è, ma in autunno una seconda ondata di contagi da coronavirus potrebbe colpire l’Europa quindi la Commissione europea vuole che gli stati membri arrivino preparati a questa eventualità. Stando ad alcune anticipazioni di Repubblica, la richiesta è di sfruttare il tempo a disposizione fino all’autunno per approntare un piano che aiuti a contenere l’aumento di casi positivi e che, soprattutto, eviti un nuovo lockdown che potrebbe essere troppo gravoso per l’economia dei vari paesi europei. Bruxelles ha messo nero su bianco una decina di raccomandazione tecniche e politiche, Come la somministrazione di vaccini anti-influenzali a tappeto, investimenti economici sulla sanità pubblica e potenziamento ... Leggi su wired

