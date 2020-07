Calciomercato Inter, sondaggio per Mandzukic ma Conte spinge per altri due nomi (Di martedì 14 luglio 2020) Mario Mandzukic potrebbe ritornare ad affacciarsi in Serie A dopo la positiva avventura bianconera conclusasi purtroppo in maniera non troppo rispettosa per l’ex Bayern Monaco. La decisione di rescindere il contratto che lo avrebbe legato all’ Al-Duhail per altri due anni apre alla possibilità di nuove esperienze in Europa e l’Inter potrebbe offrirgli sfide e … L'articolo Calciomercato Inter, sondaggio per Mandzukic ma Conte spinge per altri due nomi Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Bartomeu: “#LautaroMartinez? Abbiamo parlato con l’#Inter, ma ora è tutto fermo”. Le sue parole | #Barcellona… - SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - SkySport : Godin: 'Resto all'Inter per fare qualcosa di importante. Vittoria sul Torino è pesante' - sportli26181512 : #ConteOut: l’hashtag contro l'allenatore dell’Inter reso politico dai leghisti: In tendenza su twitter, ma per il m… - cmdotcom : #ConteOut: l’hashtag contro l'allenatore dell’Inter reso politico dai leghisti -