Benzina, diesel e gpl: prezzi fermi sulla rete (Di martedì 14 luglio 2020) Stabilità sulla rete carburanti italiana: le compagnie non sono intervenute sui prezzi raccomandati e i prezzi praticati sul territorio sono poco mossi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina resta a 1,411 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,411 e 1,428 euro/litro (no logo 1,392). Il prezzo medio praticato del diesel rimane a 1,293 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,292 e 1,312 euro/litro (no logo 1,273). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,560 euro/litro (1,559 ieri), con gli impianti colorati che mostrano ... Leggi su meteoweb.eu

Mirkosway74 : @borghi_claudio @eurodisgusto @BottaMktg Il futuro smaltimento delle batterie di quelle Nissan, inquinerà 10 volte… - marco_citelli : RT @lucaberga: Dopo il supporto a diesel e benzina, un altro passo indietro del Governo per cui il #GreenDeal è bello a parole ma non nei f… - RenataAngeline1 : RT @lucaberga: Dopo il supporto a diesel e benzina, un altro passo indietro del Governo per cui il #GreenDeal è bello a parole ma non nei f… - DaniloRocca : @gnz_v il nodo è proprio il profitto. Compriamo e mangiamo veleno, lo facciamo mangiare ai nostri figli. Saponi, de… - lucaberga : Dopo il supporto a diesel e benzina, un altro passo indietro del Governo per cui il #GreenDeal è bello a parole ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Benzina diesel Auto elettrica contro benzina e diesel. Ora che succede? Qualenergia.it FCA lancia la nuova promozione “Safe the Date”, sconti per quasi tutta la gamma

Per sostenere le vendite in questo caldo mese di luglio, FCA presenta la nuova iniziativa “Safe the Date” valida per quasi tutta la gamma di modelli del gruppo, da Alfa Romeo sino a Fiat Professional.

Carburanti: calma sulla rete, stabili quotazioni dei prodotti in Mediterraneo -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, eme ...

Per sostenere le vendite in questo caldo mese di luglio, FCA presenta la nuova iniziativa “Safe the Date” valida per quasi tutta la gamma di modelli del gruppo, da Alfa Romeo sino a Fiat Professional.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, eme ...