Autostrade, Toninelli: “Uno Stato serio non deve avere paura di una famiglia di industriali lobbisti. Il Movimento 5 Stelle non si fa pagare dai Benetton e non scende a compromessi” (Di martedì 14 luglio 2020) “Siccome non siamo pappa e ciccia con i Benetton come gli altri politici, i decreti e le norme li facciamo bene, i contenziosi quindi li affrontiamo con le spalle coperte e li vinciamo. Uno Stato serio non deve avere paura di una famiglia di industriali lobbisti che si è approfittata di certa politica che gli ha regalato beni di Stato per diventare miliardari e che poi si è comprata tutto”. E’ quanto dichiara il senatore M5S ed ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a proposito del dossier Autostrade. “Nei cda di Benetton sono entrati ex politici – aggiunge l’esponente pentastellato -, ex collaboratori dei ... Leggi su lanotiziagiornale

