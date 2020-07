Autostrade, Bonelli: “Conte come ‘Zelig’ di Woody Allen” (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – Intervenendo a Radio Cusano Campus il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ha detto che sul dossier Autostrade “Conte rilascia sempre tante dichiarazioni dure. Ricordo la foto di Conte e Salvini insieme in cui presentavano i decreti sicurezza e oggi Conte attacca quei decreti che sono ancora là. E’ come nel film Zelig di Woody Allen, in cui il protagonista cambiava fisionomia a seconda dell’ambiente in cui si trovava”, ha concluso Bonelli. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Autostrade, Bonelli: “Conte come ‘Zelig’ di Woody Allen” Autostrade, parenti vittime ponte Morandi: “Revoca unica strada possibile” Scuola, Azzolina annuncia “rivoluzione” nelle graduatorie provinciali delle supplenze Vertice Conte-Merkel, il premier: “Subito sì a Recovery Fund”, la cancelliera: “Da italiani disciplina straordinaria” Regionali Campania, nuove regole per l’esonero dall’obbligo della raccolta firme Strage Bologna, salvo il minuto di silenzio in stazione. Ma niente corteo Leggi su dire

