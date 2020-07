Auto su un fianco sulla Pontina e il traffico si blocca: caos tra Pomezia e Aprilia, oltre 11km di coda (Di martedì 14 luglio 2020) traffico completamente bloccato sulla Pontina dove un incidente sta paralizzando la circolazione tra Pomezia e Aprilia. Per cause da accertare due Auto si sono scontrate e una è finita su un lato. Il sinistro si è verificato all’altezza di Aprilia 2. Incidente sulla Pontina oggi 14 luglio 2020 Lunghe le code in direzione sud. Parliamo di almeno 11 km (in aumento) tra Via della Castagnetta (Pomezia) e Aprilia. I veicoli si trovano sulla corsia di sorpasso. AGG#SS148 #Pontina code per #incidente tra #Castagnetta e #Aprilia in direzione #Latina@Emergenza24 @romatoday @WazeLazio @Meta ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Auto su un fianco sulla Pontina e il traffico si blocca: caos tra Pomezia e Aprilia, oltre 11km di coda - markus_auto : BMW Motorrad Italia a fianco di Emiliano Malagoli nella presentazione del film documentario “50.000 passi” di Miche… - Andrea0606061 : @5Ostia La vostra aula? Intendi l’edificio con impalcature da 10 anni, davanti ai giardinetti incolti di fianco all… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: @CPapasergio Fa la bella vita.Ha una bella donna ricca come lui al suo fianco Cosa volete di più Questa,Questi sono i… - giovanniproto67 : @CPapasergio Fa la bella vita.Ha una bella donna ricca come lui al suo fianco Cosa volete di più Questa,Questi sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto fianco Auto si ribalta su un fianco: traffico fermo sulla Pontina, altezza di Aprilia 2 Il Caffè.tv Auto su un fianco sulla Pontina e il traffico si blocca: caos tra Pomezia e Aprilia, oltre 11km di coda

Traffico completamente bloccato sulla Pontina dove un incidente sta paralizzando la circolazione tra Pomezia e Aprilia. Per cause da accertare due auto si sono scontrate e una è finita su un lato. Il ...

Giallo a Tusa, cadavere di un uomo trovato accanto alla sua auto in campagna

Si tratta di Agostino Alfieri, 53 anni. Il corpo dell’uomo si trovava supino a fianco della ruota anteriore sinistra dell’autovettura. A fianco del corpo, riverso a ridosso della vettura, addirittura ...

Traffico completamente bloccato sulla Pontina dove un incidente sta paralizzando la circolazione tra Pomezia e Aprilia. Per cause da accertare due auto si sono scontrate e una è finita su un lato. Il ...Si tratta di Agostino Alfieri, 53 anni. Il corpo dell’uomo si trovava supino a fianco della ruota anteriore sinistra dell’autovettura. A fianco del corpo, riverso a ridosso della vettura, addirittura ...