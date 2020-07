Atalanta-Brescia 6-2, De Roon sul suo gol: “Dovrei farmi intervistare più spesso da Van Basten” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Come di consueto con la solita ironica, Marten De Roon ha pubblicato un tweet in cui ha commentato la partita della sua Atalanta contro il Brescia in cui l’olandese è riuscito a segnare anche un gol, davvero splendido peraltro. Il centrocampista in settimana era stato protagonista di un’intervista con una televisione olandese in compagnia di Marco Van Basten e ha scritto così su Twitter: “Dovrei parlare più spesso con Van Basten prima delle mie partite”. Gonna talk to Marco van Basten before my game more often. @ZiggoSport pic.twitter.com/7zXv5tbDq1 — Marten de Roon (@Dirono) July 14, 2020 Leggi su sportface

