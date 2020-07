X-Men: Dafne Keen vuole interpretare X-23 in un film della Marvel (Di lunedì 13 luglio 2020) L'attrice Dafne Keen ha confermato che sarebbe felice di riprendere il ruolo di X-23/Laura in un film della Marvel dedicato agli X-Men. Dafne Keen ha espresso il suo desiderio di riprendere il ruolo di Laura/X-23 ora che gli X-Men potrebbero ritornare sul grande schermo all'interno del Marvel Cinematic Universe. L'attrice ha debuttato nella parte della giovane mutante in occasione di Logan, il film con star Hugh Jackman. L'interpretazione della giovane attrice aveva conquistato il regista James Mangold che aveva dichiarato: "Non c'è nessun modo in cui questo film potrebbe funzionare senza l'incredibile Dafne Keen. Nella seconda metà del ... Leggi su movieplayer

