Uomini e Donne Spagna, ex tronista ucciso a coltellate: Daniel Menjíbar pugnalato dopo una rissa (Di lunedì 13 luglio 2020) Daniel Menjíbar, ex tronista di Uomini e Donne nella sua edizione spagnola, è morto a soli 31 anni dopo essere stato accoltellato in seguito ad una rissa sfociata in una aggressione con un’arma da taglio. Il ragazzo aveva partecipato al dating show nel 2010 e la notizia la riporta FanPage.it. Uomini e Donne Spagna, ex... L'articolo Uomini e Donne Spagna, ex tronista ucciso a coltellate: Daniel Menjíbar pugnalato dopo una rissa proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

