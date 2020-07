"Un farmaco per la caduta dei capelli mi ha reso impotente": la denuncia di un uomo a Milano (Di lunedì 13 luglio 2020) Le “lesioni sono direttamente e inequivocabilmente correlate all’assunzione del farmaco”. Lo scrive un uomo di 35 anni in una denuncia presentata alla Procura di Milano nella quale, attraverso il suo legale, sostiene di aver subito danni “alla sfera sessuale”, in particolare di essere diventato impotente, dopo aver assunto per almeno 8 anni un farmaco chiamato Propecia per curare una “alopecia androgenetica”, ossia una malattia dei capelli che ne provoca la caduta.Nell’esposto, tra l’altro, viene spiegato che “a causa e in ragione dell’assunzione continuativa e duratura di tale farmaco” si può essere colpiti, scrive il legale, “da gravissime patologie ... Leggi su huffingtonpost

