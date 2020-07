Torino, Vagnati: «Inter? Possiamo fare risultato con tutte le squadre. Su Belotti…» (Di lunedì 13 luglio 2020) Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha così parlato prima del match contro l’Inter: MOMENTO Torino – «Non è vero che il prossimo match contro il Genoa è più importante di questo contro l’Inter. Possiamo fare risultato con tutte le squadre. Ultimamente si sta proprio vedendo che le squadre dietro in classifica vincono contro quelle che stanno avanti a loro. Dobbiamo entrare in campo fiduciosi, ho visto la squadra molto bene in questa settimana. La vittoria contro il ... Leggi su calcionews24

