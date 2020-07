Torino, Longo amareggiato: “Si poteva gestire diversamente la gara…” (Di martedì 14 luglio 2020) Il Torino torna ad avere paura. I granata vanno al tappeto contro l'Inter per 3-1 e ora vedono ancora vicina la zona retrocessione. Il tecnico Moreno Longo analizza la sconfitta della sua squadra.LE PAROLE DI LongoMoreno Longo si sofferma sul momento della sua formazione ai microfoni di Sky Sport: "Secondo me c'erano i presupposti per fare un'altra gara. Dispiace perché si poteva portare la partita sui binari che noi avremmo voluto. Le sensazioni sono quelle di una squadra che deve lottare per conquistare i punti per salvarsi. Non cambia nulla dopo questa partita. Sapevamo di dover venire a San Siro a fare una partita per fare punti. L'Inter è stata più brava di noi. Ora pensiamo già alle prossime sei partite, cominciando dal Genoa. Bisogna migliorare nella fase difensiva, ... Leggi su itasportpress

Cuore_Toro : #intertorino | le parole di #longo nel post gara ?? - Pall_Gonfiato : #Torino: le parole di Moreno #Longo al termine del match di San Siro contro l'#Inter - sportface2016 : #InterTorino, le parole di #Longo: 'Presi gol evitabili, sconfitta che fa male' - FcInterNewsit : Torino, Longo a Sky: 'Sconfitta che fa male, dispiace aver preso quei gol a inizio secondo tempo' - CronacheTweet : Le parole di #Longo nel post partita -