Rita Dalla Chiesa posta una foto di bagnanti in spiaggia uno sull’altro: “Ecco il distanziamento” (Di lunedì 13 luglio 2020) Alla faccia del distanziamento sociale: ecco la foto-denuncia di Rita Dalla Chiesa che immortala come e quanto i bagnanti se ne infischiano del Covid. Dell’allarme sanitario. Delle restrizioni imposte dal governo Conte. Domenica d’estate. Di sole e di mare. Una domenica di allarme sanitario come tante altre insomma. E a sottolineare le insidie del rilassamento vacanziero è Rita Dalla Chiesa che, in un tweet postato in tempo reale ieri pomeriggio, lancia l’allarme. La denuncia di Rita Dalla Chiesa su Tw: alla faccia del “distanziamento sociale” «Oggi a Lido dei Pini, costa laziale», recita la didascalia del tweet. E per titolo, un ... Leggi su secoloditalia

