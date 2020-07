Quartieri Spagnoli, controlli da parte dei Carabinieri: sanzioni e denunce (Di lunedì 13 luglio 2020) Cronaca di Napoli: Quartieri Spagnoli e Centro storico nella stretta dei controlli. sanzioni e denunce da parte dei Carabinieri. Proseguono senza sosta i controlli a tappeto dei Carabinieri nel centro storico e nei Quartieri Spagnoli, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. In prima linea i militari della Compagnia Centro, insieme a … Leggi su 2anews

Quasi 300 persone controllate (117 delle quali già note alle forze dell'ordine), 102 veicoli fermati (quasi la metà dei conducenti - 46 in tutto - sanzionati per violazioni al codice della strad), 5 c ...Proseguono senza sosta i controlli a tappeto dei carabinieri nel centro storico e nei quartieri Spagnoli, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. In prima linea i milita ...