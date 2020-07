Pixie Cut scalato ultra corto: la tendenza dell’estate 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Stanche del vostro taglio bon-ton? Avete voglia di qualcosa di più audace ed al passo con la moda? E’ arrivata l’ora di passare al Pixie Cut: un taglio super strong che dona personalità ad ogni donna Avete mai sentito parlare del Pixie Cut? Ogni donna, almeno una volta nella vita, ha bisogno di dare un … L'articolo Pixie Cut scalato ultra corto: la tendenza dell’estate 2020 è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

francescollin_ : @gnssdcny really short like pixie cut gaNUN HAHSJSHSJSHSHSHS - IOdonna : Il nuovo taglio corto anti age di Sharon Stone: il long pixie da copiare - glitteryk00kie : @spakkijimin rasare? omggg allora il pixie cut? - _22181 : @SmokeSomeCoffee JDJDJSJSJ WEY PIXIE CUT TWINS -

Ultime Notizie dalla rete : Pixie Cut

Io Donna

Voglia di provare i tagli corti per celebrare i trend dell'estate 2020? Se non hai paura di osare, chiedi al tuo parrucchiere di prendere la macchinetta e farti i capelli rasati più trendy degli ultim ...Le alternanze di luci e ombre sul corto sono ancora più efficaci, nonostante l'area di lavoro sia più ristretta. Studio su come aggiungere un tocco sunkissed a un pixie cut Effetto baciato dal sole no ...