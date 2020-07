Nipote 26enne uccide il nonno 91enne: 26 coltellate e 11 colpi di bastone (Di lunedì 13 luglio 2020) È stata arrestata oggi dalla Polizia. Ventisei coltellate e undici colpi di bastone, in questo modo lo scorso 7 gennaio, durante una lite furibonda, secondo gli investigatori, Carmen Federica Lopatriello, 26enne, ha colpito a morte il nonno Carlo Antonio Lopatriello, di anni 91. L’efferato delitto è accaduto nell’abitazione del nonno, a Marconia di Pisticci, Matera. Oltre all’accusa di omicidio nei confronti di Carmen Federica Lopatriello, si è aggiunta anche l’aggravante di aver agito con crudeltà. Come movente dell’omicidio ci sarebbero alla base problematiche economiche famigliari. Prove di DNA mischiato, del nonno e della Nipote, sono state pervenute lungo il ... Leggi su caffeinamagazine

