‘Ndrangheta, arrestato consigliere comunale di Busto Arsizio di lista civica vicina alla Lega. L’inchiesta sulle infiltrazioni nel settore rifiuti (Di lunedì 13 luglio 2020) Il consigliere comunale di Busto Arsizio Paolo Efrem è stato arrestato questa mattina nell’ambito di un’inchiesta del pm di Milano Silvia Bonardi sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel settore dei rifiuti. Efrem è accusato di emissione di false fatture con l’aggravante dell’agevolazione delle cosche. Entrato nel Consiglio del comune della provincia di Varese con la lista civica Busto Grande, nel 2019 è confluito in Lombardia ideale, il network fondato dal presidente leghista della Regione Attilio Fontana che si è sempre presentato come una costola della Lega di Matteo Salvini. Oltre a Efrem, il Gico del Nucleo ... Leggi su ilfattoquotidiano

