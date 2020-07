Migranti: requisire navi e caserme per isolare i positivi al Covid19 (Di lunedì 13 luglio 2020) Saranno delle strutture vigilate per evitare disordini. Vertice europeo a Trieste con i ministri dei Paesi africani. Nelle prossime ore, il governo requisirà un traghetto, come già avvenuto per la Moby Zazà, che si trova a Porto Empedocle. Sta anche individuando strutture militari dove gli stranieri dovranno trascorrere la quarantena. Metterà inoltre a disposizione della … L'articolo Migranti: requisire navi e caserme per isolare i positivi al Covid19 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Almeno 800 i migranti sbarcanti nelle ultime ore, anche in maniera autonoma, circa 80 quelli risultati infetti da Covid-19. Il timore è che in realtà siano molti di più, sfuggiti ai pattugliamenti ed ...

