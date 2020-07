Mardy Fish vince un torneo benefico di golf (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA - Mardy Fish respinge l'assalto finale di Kyle Williams e vince l' American Century Celebrity Championship di golf , evento benefico organizzato per sostenere la lotta al Coronavirus, in scena ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Mardy Fish si aggiudica l'American Century Celebrity Championship di golf, torneo benefico organizzato per sostenere la lotta al Coronavirus, andato in scena nel Nevada a porte chiuse. Il ...(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Mardy Fish respinge l'assalto finale di Kyle Williams e vince, nel Nevada, l'American Century Celebrity Championship di golf, evento benefico - in scena a porte chiuse - ...