L’alcol test ferma Brozovic (che passa col rosso) (Di lunedì 13 luglio 2020) Alzano il gomito, spingono sull’acceleratore. Calciatori ubriachi al volante. Pericolosi per loro e per chi incrocia i loro destini. Se va bene capita come a Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell’Inter, fermato per eccesso di velocità e fermato pure all’alcol-test. Tasso alcolemico di 0.54 g/L (il limite è 0,5 ndr), ha spiegato di aver bevuto una birra a cena. Guidava una Rolls Royce, era in giro per Milano alle due di notte, guardava i semafori ed evidentemente non capiva l’alternanza dei colori. E’ passato col rosso. Gli deve essere sembrata una cosa divertente. Patente ritirata, multa della società (1000.000 euro), figuraccia social dove l’hanno già battezzato «Sbronzovic». Sbaglia chi la definisce una «bravata». E’ un reato penale, che può avere conseguenze tragiche. Quindi niente «bravata» per favore. Leggi su vanityfair

