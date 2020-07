La terra trema tra Friuli e Veneto: terremoto di magnitudo 3.7 (Di lunedì 13 luglio 2020) Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato alle 14:06 tra Forni di Sotto , Udine, e T ramonti di Sopra , Pordenone, ad una profondità di 9 km. L'area è posta in una fascia di pericolosità ... Leggi su today

VittorioLevis : RT @tweetnewsit: Terremoto in Friuli-Venezia Giulia oggi, lunedì 13 luglio 2020: scossa M 3.7 in provincia di Udine Trema la terra in Friul… - enrica_emme : RT @tweetnewsit: Terremoto in Friuli-Venezia Giulia oggi, lunedì 13 luglio 2020: scossa M 3.7 in provincia di Udine Trema la terra in Friul… - tweetnewsit : Terremoto in Friuli-Venezia Giulia oggi, lunedì 13 luglio 2020: scossa M 3.7 in provincia di Udine Trema la terra i… - Notiziedi_it : La terra trema tra Friuli e Veneto: terremoto di magnitudo 3.7 - allauber : La terra trema in Friuli: scossa di magnitudo 3.7 a Tramonti di Sopra -

Ultime Notizie dalla rete : terra trema La terra trema in Friuli Corriere del Ticino In Friuli scossa di magnitudo 3,7 della scala Richter, epicentro a Tramonti di Sopra

Il sisma è stato avvertito in un'area vasta, fino a Sappada e ai confini con il Veneto: al momento non si segnalano danni TRAMONTI DI SOPRA. La terra ha ripreso a tremare in Friuli. Alle 14.06 di oggi ...

Porto Sant’Elpidio: inaugurazione della sede di Fratelli d’Italia in corso Umberto I

Fratelli d’Italia si propone con determinazione come forza di governo, con un candidato presidente che ama profondamente la sua terra. Sogno una Porto Sant ... La sfida che ci attende fa tremare i ...

Il sisma è stato avvertito in un'area vasta, fino a Sappada e ai confini con il Veneto: al momento non si segnalano danni TRAMONTI DI SOPRA. La terra ha ripreso a tremare in Friuli. Alle 14.06 di oggi ...Fratelli d’Italia si propone con determinazione come forza di governo, con un candidato presidente che ama profondamente la sua terra. Sogno una Porto Sant ... La sfida che ci attende fa tremare i ...