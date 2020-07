Kelly Preston: morta l’attrice di «Jerry Maguire», moglie di John Travolta (Di lunedì 13 luglio 2020) Era stata protagonista anche della commedia romantica «Mischief» e di «I gemelli». Nel 2009 aveva perso il figlio Jett, 16 anni. Il dolore del marito Leggi su corriere

