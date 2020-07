Juventus, testa al Sassuolo: sei bianconeri a riposo (Di lunedì 13 luglio 2020) La Juventus si è allenata questa mattina in vista del Sassuolo: sei giocatori bianconeri a riposo. Il report ufficiale La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa in vista del match di mercoledì prossimo contro il Sassuolo. Ecco il report ufficiale. «La Juve si avvicina lavorando all’impegno di mercoledì sera contro il Sassuolo. Il gruppo si è ritrovato in mattinata, al Training Center, e ha proseguito la preparazione alla sfida di Reggio Emilia. Oggi la squadra ha ancora differenziato l’allenamento: recupero per i protagonisti in campo sabato sera, lavoro tecnico e conclusioni per il resto del gruppo. Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Cuadrado, Matuidi e Ronaldo hanno usufruito di una giornata di ... Leggi su calcionews24

CarloPinsoglio1 : Siamo la #Juventus perchè sappiamo sempre rialzarci. Quindi lavorare e testa alla prossima partita ???? #FinoAllaFine… - luca_tonidandel : @RafAuriemma Milik è già della Juventus .... ???????? Chiaro che ha la testa altrove ... Svegliatevi pirloni ... - n0tst0nks : @aliasvaughn È un po' come per #Calciopoli(con le dovute proporzioni): -avevano le telefonate del presidentissimo,… - MarBarJ : @Michele27177397 @EnricoMac68 @alinomilan Il problema che a sessant'anni suonati se ne esce come un bambino... Ques… - paolobianci120 : perche' questa polemica sui rigori non e' avvenuta con il rigore dato al milan? quando c'e' di mezzo la juventus c'… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus testa Sassuolo-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Psg, Tuchel: “Con l’Atalanta sarà una partita molto difficile, hanno molte qualità”

L’allenatore del Psg Thomas Tuchel, dopo l’amichevole dei parigini (tornati dunque in campo dopo un lunghissimo stop) giocata domenica e vinta per 9-0, ha parlato del sorteggio di Champions League in ...

Sampdoria corsara a Udine, 2 gol negli ultimi 5 minuti

La Sampdoria corsara in Friuli prende la rincorsa verso la salvezza, raggiunge e inguaia di nuovo l'Udinese, che è ora attesa dal trittico terribile con Lazio, Napoli e Juventus. I friulani ...

L’allenatore del Psg Thomas Tuchel, dopo l’amichevole dei parigini (tornati dunque in campo dopo un lunghissimo stop) giocata domenica e vinta per 9-0, ha parlato del sorteggio di Champions League in ...La Sampdoria corsara in Friuli prende la rincorsa verso la salvezza, raggiunge e inguaia di nuovo l'Udinese, che è ora attesa dal trittico terribile con Lazio, Napoli e Juventus. I friulani ...