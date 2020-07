Iva, split payment: ok alla proroga fino a giugno 2023. Come funziona e novità (Di lunedì 13 luglio 2020) Lo split payment o scissione dei pagamenti, è un meccanismo di applicazione dell’Iva che si discosta da quelli previsti dalla Direttiva Europea 112/2006 in materia di Iva, e per ciò deve essere autorizzato dal Consiglio d’Europa. Il decreto Iva all’articolo 17-ter, prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti, si applica fino alla scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio. Nello specifico la misura è stata introdotta per contrastare l’evasione fiscale avente Come oggetto l’Iva. La prima deroga venne chiesta al Consiglio UE con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, e lo scorso 27 marzo 2020, è stata chiesta una ulteriore proroga per ... Leggi su leggioggi

CentroStudi_EL : ?? Quesito sul tema #IVA: è corretto applicare lo #SplitPayment a una #fattura per lavori di manutenzione straordina… - Ulisseonline : FISCO & IMPRESA Decreto Rilancio: proroga split payment IVA - - capand69 : RT @massimobitonci: BITONCI: “Split payment” Iva forniture alla pubblica amministrazione, prorogato fino al 30 giugno 2023. “Poteva essere… - massimobitonci : BITONCI: “Split payment” Iva forniture alla pubblica amministrazione, prorogato fino al 30 giugno 2023. “Poteva ess… - nestquotidiano : “Split payment” Iva forniture alla pubblica amministrazione prorogato fino al 30 giugno 2023. #sSplitPaymentIva… -