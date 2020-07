Inter-Torino 0-0 - La diretta (Di lunedì 13 luglio 2020) 01' - Lautaro prova subito la conclusione, stoppata con il corpo da Izzo. Inter molto aggressiva fin dal fischio d'inizio. 01' - Partiti! Ore 21.42 - Le squadre stanno entrando in campo. Ore 21.40 - 5 ... Leggi su gazzetta

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tut… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Gazzetta_it : #Lautaro, occasione d'oro: con lui l' #Inter insegue il secondo posto e... 10 milioni - kallme_koomson : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Inter Milan 0-1* Torino *(Belotti 17‘) #SSFootball - ibocan15 : Inter 0 - 1 Torino GOL 17 Andrea Belotti #InterTorino -