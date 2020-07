Incendio in Salento: evacuate abitazioni, in azione Canadair (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono in corso da questa mattina le operazioni di spegnimento di un vasto Incendio di vegetazione divampato in Salento tra le località Montagna Spaccata, nelle campagne di Galatone, e Lido Conchiglie a Gallipoli. Sono al lavoro i Vigili del fuoco, coadiuvati da due Canadair e da alcune squadre del volontariato di Protezione Civile della provincia di Lecce. Il forte vento e l’avanzare rapido del fronte del fuoco ha reso necessario evacuare alcune abitazioni a scopo precauzionale.L'articolo Incendio in Salento: evacuate abitazioni, in azione Canadair Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Raffiche di vento in Salento, vasto incendio vicino al Lido Conchiglie - piazzasalento : Fuoco e fiamme su Lido Conchiglie: evacuate alcune famiglie. Due canadair in azione. L’incendio si è propagato in l… - FlashJ18 : RT @SkyTG24: Raffiche di vento in Salento, vasto incendio vicino al Lido Conchiglie - crispadafora : RT @SkyTG24: Raffiche di vento in Salento, vasto incendio vicino al Lido Conchiglie - stepadpv : RT @SkyTG24: Raffiche di vento in Salento, vasto incendio vicino al Lido Conchiglie -