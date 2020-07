Formula 1, la dura analisi di Jean Alesi: “la cosa inaccettabile è un’altra, non l’errore di Leclerc al via” (Di lunedì 13 luglio 2020) La Ferrari è uscita con le ossa rotte dal Gran Premio di Stiria, finito dopo poche curve a causa dello scontro tra Leclerc e Vettel. Peter Fox/Getty ImagesUn crash tragicomico su cui però Jean Alesi non si è soffermato più di tanto, sottolineando alla ‘Stampa’ come la cosa inaccettabile sia un’altra: “la cosa inaccettabile non è l’errore di Leclerc, ma il fatto che la Ferrari sia partita così indietro, non può partire 13ª o 14ª. Quando ti ritrovi a metà schieramento in partenza rischi sempre, incidenti del genere capiteranno ancora se si ripeteranno risultati simili in qualifica. In Brasile avevo visto lo scontro di due ego, stavolta l’errore ... Leggi su sportfair

fisco24_info : Formula 1, Leclerc e Vettel fuori gara inutilmente. Hamilton stravince in solitaria: Dopo lo scontro tra le due vet… - 1000Cuori : Formula 1 - Gp d Stiria: la gara della Ferrari dura un paio di chilometri - sportli26181512 : Ferrari, le foto dell'incidente Vettel-Leclerc alla partenza del GP di Stiria (Austria): Dura appena 3 curve il GP… - GianCapoPopolo : @capuanogio Eh in formula uno non ci sono i rigori, è dura per gli ovini. - Coke_87 : @Palvinismo1 Boga verrebbe a piedi secondo me, i problema è che senza la vendita di Church è dura, a meno che non r… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula dura Formula 1 - Gp d Stiria: la gara della Ferrari dura un paio di chilometri 1000cuorirossoblu.it Formula 1, Ferrari sintesi perfetta di Inter e Lazio nella Serie A post covid

Dopo le avvisaglie di sabato, palesatesi sotto forma di temporale, un vero e proprio ciclone, senza pioggia, si abbattuto oggi sulla Nazionale rossa: la Ferrari. Il Gp di Stiria per le due monoposto d ...

Formula 1, Alesi duro con Ferrari: "Vettura nata male"

Bologna, 13 luglio 2020 - Momento buio, durissimo, per la Ferrari che deve convivere non solo con la carenza di prestazioni della monoposto ma anche con un rapporto interno non idilliaco tra Sebastian ...

Dopo le avvisaglie di sabato, palesatesi sotto forma di temporale, un vero e proprio ciclone, senza pioggia, si abbattuto oggi sulla Nazionale rossa: la Ferrari. Il Gp di Stiria per le due monoposto d ...Bologna, 13 luglio 2020 - Momento buio, durissimo, per la Ferrari che deve convivere non solo con la carenza di prestazioni della monoposto ma anche con un rapporto interno non idilliaco tra Sebastian ...