Formazioni ufficiali Cremonese-Chievo, Serie B 2019/2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Cremonese-Chievo, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie B 2019/2020. I padroni di casa hanno confermato di essere in un buon momento e anche con un pizzico di buona sorte ha portato a casa la seconda vittoria di fila, a Livorno, grazie al secondo gol consecutivo decisivo di Valzania: la formazione di Bisoli è ora a 40 punti in classifica, a più uno sulla zona playout. Dal canto loro i clivensi non è riusciti a tornare alla vittoria, non andando oltre l’1-1 casalingo contro il Trapani: un pari che ha comunque mantenuto all’ottavo posto la squadra di Aglietti con 47 punti, in concomitanza della Salernitana. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di lunedì 13 luglio. ... Leggi su sportface

zazoomblog : Inter – Torino – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali - #Inter #Torino #Ultime #campi - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #ReggioAudacePotenza - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: #ReggianaPotenza: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori - TuttoVenezia : #VeneziaPescara, le formazioni ufficiali: #Dionisi conferma Montalto. #SerieB #VenPes - ReggianaLIVE : #ReggianaPotenza: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali Napoli-Milan, le formazioni ufficiali Goal.com Trapani-Benevento, le formazioni ufficiali: Pettinari contro Moncini, c'è Kragl

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Scognamillo, Buongiorno, Pagliarulo; Kupisz, Odjer, Scaglia, Luperini, Grillo; Piszczek, Pettinari. Allenatore: Castori. Benevento ...

Venezia-Pescara, le formazioni ufficiali della partita di Serie B

Venezia-Pescara, ufficializzate le formazioni che scenderanno in campo alle ore 21 allo stadio Penzo della partita valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B. I due allenatori Alessio ...

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Scognamillo, Buongiorno, Pagliarulo; Kupisz, Odjer, Scaglia, Luperini, Grillo; Piszczek, Pettinari. Allenatore: Castori. Benevento ...Venezia-Pescara, ufficializzate le formazioni che scenderanno in campo alle ore 21 allo stadio Penzo della partita valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B. I due allenatori Alessio ...