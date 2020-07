Fabio Fazio fa il professorino: «In aereo nessuno ha la mascherina». La dura replica di una hostess (Di lunedì 13 luglio 2020) Fabio Fazio vuole fare il professorino moralista e fa una figuraccia. «Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco», scrive su Twitter. «Ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini…». Fabio Fazio e le regole da rispettare Non lo dice espressamente, ma nella sostanza boccia il lavoro del personale di bordo, che dovrebbe far rispettare le regole. E nel contempo fa il maestrino anche con i viaggiatori, che sarebbero indisciplinati. Le risposte al tweet Molte le risposte al tweet tra chi gli ricorda le regole stabilite dall’Enac e chi ironizza ... Leggi su secoloditalia

