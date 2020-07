È stato ritrovato il corpo di Naya Rivera (Di lunedì 13 luglio 2020) Il cadavere di Naya Rivera è stato ritrovato dalla polizia della South California qualche ora fa, nelle acque del lago Piru. L’attrice di Glee era scomparsa da giorni e l’ultimo avvistamento era stato fatto proprio nei pressi del lago dove poi è stata ritrovata morta. La polizia, dopo le prime ore della ricerca, aveva dichiarato di essersi organizzata per cercare un corpo senza vita. LEGGI ANCHE > Naya Rivera, TMZ riporta che le autorità sono passate dalla ricerca di una persona in vita a quella di un cadavere Cadavere Naya Rivera ritrovato nel lago Piru Lo sceriffo della contea di Ventura ha fatto trapelare la notizia, affermando che nelle prossime ore verrà ... Leggi su giornalettismo

poliziadistato : La #PoliziadiStato di Matera ha arrestato il presunto responsabile dell’omicidio del novantunenne avvenuto a inizi… - ismeneiram_ : RT @msfabiola_: Cory è scomparso il 13 luglio 2013 e il corpo di Naya è stato ritrovato il 13 luglio. Sarà una coincidenza, ma mi piace pen… - fljcker_ : N O N è stato confermato che il corpo ritrovato sia quello di Naya, smettetela di diffondere false notizie e speria… - distantwordss : è stato confermato che il corpo ritrovato è quello di Naya... - xjohnnysguitar : Mi sentivo che il corpo di Naya sarebbe stato ritrovato oggi però ho sperato fino all’ultimo di sbagliarmi, con tutto il cuore -

E' stata convocata una conferenza stampa per le ore 14 del posto, in cui saranno comunicati i particolari ... La barca era stata ritrovata, con dentro il piccolo, per fortuna sano e salvo.Un corpo è stato trovato nel lago della California dove l’ex attrice di Glee, Naya Rivera, è scomparsa la settimana scorsa. Lo rende noto la polizia, secondo quanto riporta Sky News. Il cadavere è sta ...